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В МИД РФ высказались о ситуации с назначением нового посла США

Рябков: США не запрашивали у России агреман на назначение нового посла
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Максим Блинов/РИА Новости

США пока не запрашивали у России агреман на назначение нового посла в Москве. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломату задали вопрос, известно ли, кто сменит Линн Трейси на посту главы американского диппредставительства в России.

«Нет, агреман не запрошен», — ответил Рябков.

13 июня посол США Трейси рассказала, что ее отъезд из РФ давно запланирован. По словам дипломата, после завершения миссии в Москве она намерена уволиться с дипломатической службы и проводить больше времени со своей семьей.

12 июня стало известно, что Трейси вскоре завершит свою работу. В американской дипмиссии назвали посла высокопоставленным дипломатом, работавшим в посольствах США не только в России, но и в Армении, Туркменистане, Пакистане, а также в Казахстане, Афганистане и Кыргызстане. За свою службу Трейси была удостоена награды Государственного секретаря за проявленное мужество и Почетной награды за выдающиеся заслуги.

Линн Трейси приступила к исполнению своих обязанностей в посольстве США в России 30 января 2023 года.

Ранее российский посол рассказал о встрече с Дональдом Трампом.

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