Депутат Чепа: если Зеленский начнет призыв 18-летних, то это война до последнего

Если информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится провести мобилизацию 18-летних граждан является правдой, то это говорит о войне до последнего украинца. Об этом заявил депутат Государственной думы России Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, подобным решением Зеленский «реализует план европейских кураторов войны до последнего украинца».

Парламентарий подчеркнул, что информация о мобилизации 18-летних не проверенная, а президент Украины всегда высказывался против таких мер.

Чепа задался вопросом, как депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который был обвинен в государственной измене и содержится в СИЗО, может общаться и публиковать информацию из следственного изолятора.

До этого Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних граждан.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.