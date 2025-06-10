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В России высказались о последствиях мобилизации 18-летних украинцев

Депутат Чепа: если Зеленский начнет призыв 18-летних, то это война до последнего
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Если информация о том, что президент  Украины  Владимир Зеленский  готовится провести мобилизацию 18-летних граждан является правдой, то это говорит о войне до последнего украинца. Об этом заявил депутат Государственной думы России Алексей Чепа в интервью «Ленте.ру».

По его мнению, подобным решением Зеленский «реализует план европейских кураторов войны до последнего украинца».

Парламентарий подчеркнул, что информация о мобилизации 18-летних не проверенная, а президент Украины всегда высказывался против таких мер.

Чепа задался вопросом, как депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который был обвинен в государственной измене и содержится в СИЗО, может общаться и публиковать информацию из следственного изолятора.

До этого Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что Зеленский начал подготовку к мобилизации 18-летних граждан.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и граждан, достигших совершеннолетия, должно быть готово к мобилизации.

Ранее на Украине рассказали о «грызне» за право мобилизации граждан.

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