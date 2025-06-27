Профессор Доктороу: США избавятся от Зеленского, когда придет время

Соединенные Штаты избавятся от президента Украины Владимира Зеленского, когда сочтут нужным. Об этом заявил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Он (Зеленский. — «Газета.Ru») никуда не денется. США его вышвырнут», — сказал эксперт, отвечая на вопрос о влиянии ситуации на линии боевого соприкосновения на положение украинского лидера.

Доктороу добавил, что в настоящее время Украина столкнулась с серьезными проблемами, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке. Из-за обострения ситуации США перестали оказывать украинской стороне поддержку, а Россия получила полную свободу действий, отметил профессор.

Накануне дипломат Иан Прауд заявил, что Зеленский сделал невозможной «любую мирную сделку». По его словам, это связано с отказом Украины от призывов по вступлению в НАТО.

11 июня полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что оторванность от реальности и непоследовательность действий президента Украины мешают ему наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом. По этой причине «главу киевского режима необходимо устранить», подчеркнул он.

Ранее Трамп назвал виновного в задержке урегулирования конфликта на Украине.