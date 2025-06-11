Оторванность от реальности и непоследовательность действий президента Украины Владимира Зеленского мешают ему наладить диалог с американским лидером Дональдом Трампом. По этой причине «главу киевского режима необходимо устранить», заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Зеленский оторван от реальности и не является партнером по переговорам. Трамп не может с ним разговаривать. Он просто не может иметь с ним дело, потому что Зеленский не может быть разумным», — сказал Макгрегор.

По его словам, Зеленский не представил Трампу ни одного доказательства «победы» Украины и лишь запутался в собственных заявлениях. Макгрегор считает, что для Украины будет настоящей победой «устранение Зеленского» и его союзников.

До этого депутат Госдумы Александр Бородай предложил «уничтожить» Зеленского, чтобы обезопасить население России от дальнейших атак и провокаций Киева.

Бородай считает, что к Зеленскому «не надо подходить с какими-то моральными, человеческими и прочими мерками». По его словам, лучшее средство профилактики от террора – уничтожение террористов и очага террора.

Ранее военный аналитик объяснил, почему спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского.