Президент Литвы Науседа: конфликт на Украине не завершится до 2028 года

Президент Литвы Гитанас Науседа на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что конфликт на Украине не завершится до 2028 года, передает Life.

«Я надеюсь, что будет решение войны на Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС», — заявил литовский политик.

Следующий многолетний бюджет будет принят лишь в 2028 году. По словам Науседы, в настоящий момент он лишен оптимизма относительно завершения конфликта в короткие сроки.

Говоря о перспективах окончания украинского конфликта, глава Литовской республики также заявил, что «не видит света в конце туннеля»

Он отметил, что Западу необходимо ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

До этого американская газета The Washington Post писала, что, несмотря на усилия США по продвижению мирных инициатив, конфликт может «затянуться на годы и погубить находящуюся в упадке экономику».

Ранее Испания обвинила ЕС в двойных стандартах в отношении России и Израиля.