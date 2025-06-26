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ЕС не смог принять заявление в поддержку Украины

ЕС не смог принять заявление по Украине, поскольку одна страна не утвердила его
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Yves Herman/Reuters

Европейский союз (ЕС) не смог принять заявление в поддержку Украины, поскольку одна из стран не утвердила его. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Европейский совет обсудил последние события в отношении Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 16/25, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств (из 27. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В Европейском совете добавили, что перед голосованием страны — члены ЕС провели консультации по вопросу совместного заявления. В них принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

Несколькими часами ранее Венгрия воспрепятствовала принятию решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран.

Ранее в Верховной раде спрогнозировали гражданский конфликт на Украине.

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