Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

Российская телеведущая и журналистка Ольга Скабеева посчитала, что президент Украины Владимир Зеленский тоскует по студии «Квартал 95», сооснователем которой он является, после шутки об американском лидере Дональде Трампе. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

К своему посту журналистка прикрепила фрагмент выступления Зеленского на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). На нем украинский лидер спросил одного из присутствующих, знает ли тот, кто такой Трамп. После этого весь зал рассмеялся, сам Зеленский также улыбнулся.

«Мы слышали о нем», — ответил собеседник.

«Нам нужна прочная связь с ним. Нам нужна Европа. Я думаю, нам нужно единство между Европой и Соединенными Штатами — и мы победим», — сказал затем Зеленский.

Под роликом Скабеева вынесла вердикт о том, что Зеленский скучает по своему прошлому, когда он был юмористом и актером.

«Зеленский тоскует по «Кварталу 95» и пытается шутить», — написала журналистка.

До этого зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров высказался о картине с горящим Кремлем, которая висит в кабинете Зеленского. По его мнению, она демонстрирует ограниченность интеллектуальных возможностей украинского лидера.

Сенатор подчеркнул, что изображение на картине навсегда останется лишь мечтой Зеленского, причем «черной», а не голубой. В заключении он добавил, что в РФ никому бы и в голову не пришло заказывать полотна с горящим Крещатиком или Банковой улицей.

Ранее дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с Трампом.