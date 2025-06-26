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В США раскрыли дипломатические усилия по возобновлению переговоров с Ираном

CNN: Белый дом обсуждал помощь Ирану в создании гражданской ядерной программы
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Представители Белого дома обсуждали возможную помощь Ирану в получении доступа к сумме до $30 млрд для создания гражданской ядерной программы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Администрация [президента США Дональда] Трампа обсуждает возможность предоставления Ирану доступа к сумме в $30 млрд для создания гражданской ядерной программы по производству энергии, смягчения санкций и высвобождения миллиардов долларов из ограниченных иранских фондов», — говорится в сообщении.

CNN отмечает, что все эти предложения являются частью усиливающихся попыток вернуть Тегеран за стол переговоров. По информации источников, переговоры велись даже на фоне шквала военных ударов в Иране и Израиле за последние две недели.

Израиль согласился с инициативой президента Трампа о прекращении огня, так как считает, что цели операции «Восходящий лев» достигнуты. Совбез Ирана также подтвердил перемирие с Израилем. Чем завершилась 12-дневная война и можно ли считать одну из сторон проигравшей, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее в МИД высказались о готовности России оказать военную помощь Ирану.

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