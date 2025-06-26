Израиль по итогам операции против Ирана увидел пути расширения соглашений с арабами

Израиль после проведенной против Ирана военной операции увидел путь к «драматическому расширению мирных соглашений» с соседними странами. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы доблестно сражались против Ирана и одержали великую победу. Эта победа открывает возможность для драматического расширения мирных соглашений. Мы активно работаем над этим», — сказал премьер.

3 июня Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Народ как лев». В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам (Натанз, Исфахан, Фордо), военным базам и центрам разработки оружия. Среди погибших — высокопоставленные иранские генералы и ученые-ядерщики. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Вечером в тот же день Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание — 3», выпустив более сотни дронов и баллистических ракет по израильским городам: Тель‑Авиву, Хайфе, Беэр‑Шеве и др. С тех пор обмен ударами не ослабевает.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

24-го американский президент Дональд Трамп объявил, что между Ираном и Израилем заключено соглашение о прекращении огня, оно начнет действовать после того, как стороны завершат свои текущие операции.

26-го июня верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о победе Тегерана над США.

Ранее в Европе высказались о запасах обогащенного урана в Иране после атаки США.