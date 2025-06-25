Премьер Венгрии заявил, что НАТО нечего делать на Украине

Орбан: НАТО нечего делать на Украине, так как она не является членом альянса

НАТО нечего делать на Украине, поскольку она не является членом Североатлантического альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Украина не член НАТО, так же как и РФ. Я вижу свою задачу в том, чтобы сохранить это положение», — сказал он.

Также Орбан заявил, что Россия — не угроза для Европы. Главной опасностью, по его мнению, является потеря конкурентоспособности.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте перед встречей с мировыми лидерами на саммите НАТО в Гааге заявил журналистам, что странам — членам альянса необходимо увеличить расходы на оборону в свете сохраняющейся «угрозы со стороны России».

Саммит НАТО проходит в Гааге 24—25 июня. Его темами стали вопросы сдерживания и обороны. Основная цель встречи — побудить государства — члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от своего ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее президент США Дональд Трамп своими словами поставил под угрозу саммит НАТО в Гааге.