В Европе высказались о запасах обогащенного урана в Иране после атаки США

FT: в Европе считают, что запасы обогащенного урана Ирана не были уничтожены США

Европейские страны считают, что запасы обогащенного урана в Иране не были уничтожены в результате атаки США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.

«Предварительные оценки разведданных, предоставленные европейским правительствам, указывают на то, что запасы высокообогащенного урана Ирана остаются в значительной степени нетронутыми после ударов США по его основным ядерным объектам», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что, по данным разведки, запасы Ирана в размере 408 кг урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, не были сосредоточены в Фордо. Согласно сообщению, уран был сосредоточен в других местах.

В газете поставили под сомнение слова президента США Дональда Трампа о том, что атака полностью уничтожила ядерную программу Ирана.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев заявил, что победу в конфликте на Ближнем Востоке одержали все стороны. По словам аналитика, если говорить о политических результатах ближневосточного конфликта, в нем одержали победу все стороны, что является достаточно неплохим результатом.

Ранее Иран обвинил Израиль в использовании опасных боеприпасов при ударах по объектам.