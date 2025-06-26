В Европе высмеяли внешний вид Макрона на саммите ЕС: «Ночевал под мостом»

Опоздавший на саммит ЕС французский президент Эммануэль Макрон выглядел так, будто ночевал под мостом. Об этом в соцсети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Саммит ЕС начался. Макролеон (ироничное совмещение имен Макрон и Наполеон. – «Газета.Ru») опоздал на 1,5 часа и выглядел так, будто ночевал под мостом», — подчеркнул он.

В четверг издание Euractiv писало, что Макрон не приехал вовремя на саммит ЕС в Брюсселе, он опоздал на полтора часа и выглядел «заметно растрепанным».

Макрон также говорил ранее, что Европа «не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше», и призвал найти условия для восстановления доверия с Россией.

Ранее Мерц и Макрон назвали Россию самой большой угрозой Европе.