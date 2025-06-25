Макрон призвал Европу задуматься об условиях диалога с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа «не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше и больше», и призвал найти условия для восстановления доверия с Россией. Об этом французский лидер заявил на полях саммита НАТО в Гааге, трансляцию вел Елисейский дворец в Х.

По словам Макрона, европейские граждане сейчас задумываются о своей безопасности в будущем и Европа не может находиться в постоянной эскалации, вооружаясь все больше.

«Сегодня мы должны вооружаться, потому что у нас есть отрыв от уровня вооруженности России. Но в то же время нам надо задуматься о гарантиях безопасности для нас, архитектуре безопасности, в которой мы хотим жить завтра», — указал французский президент.

Макрон пояснил, что, по его мнению, такие гарантии должны включать ограничение распространения оружия, а также объемов вооружений, «как это было в годы Холодной войны».

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