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Мерц и Макрон назвали Россию самой большой угрозой Европе

Мерц и Макрон в статье для Financial Times сочли Россию большой угрозой Европе
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Kay Nietfeld/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в совместной статье для Financial Times назвали Россию самой большой угрозой Европе и подчеркнули решимость защищать безопасность континента.

По их мнению, самая большая угроза стабильности Европе исходит от России, которая якобы стремится дестабилизировать другие страны и бросить вызов мировому порядку. Лидеры ЕС также пообещали поддерживать Украину.

Кроме того, они заявили о необходимости бороться с терроризмом, защищать национальные территории и собственные интересы во всем мире.

«Нам придется столкнуться с этими вызовами. Не потому, что кто-то просит нас об этом, а потому, что мы проницательны и обязаны сделать это ради наших граждан», — говорится в тексте.

До этого издание Politico со ссылкой на чиновников из стран ЕС писало, что лидеры европейских стран не хотят публично обсуждать вопрос меньшего участия США в безопасности континента, чтобы не показывать свою слабость перед Россией.

Ранее на Западе раскрыли, будет ли НАТО воевать с Россией из-за Украины.

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