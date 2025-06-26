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Стало известно о возможном начале переговоров по вступлению Молдовы в ЕС

Страна.ua: Евросоюз начнет переговоры о присоединении Молдовы 4 июля
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Vladislav Culiomza/Reuters

В ходе саммита Евросоюза было принято решение об открытии первого кластера о переговорах по вступлению Молдовы в объединение. Об этом сообщил в соцсети X президент Румынии Никушор Дан.

По его словам, это произойдет 4 июля, на запланированном саммите «ЕС — Молдова» в Кишиневе.

Для открытия кластера о переговорах необходимо единогласное решение 27 стран — участников объединения. При этом о переговорах по вступлению Украины в союз информации пока не поступало, несмотря на то, что обе страны долгое время двигались к членству в ЕС.

Напомним, премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен поставить амбициозную цель о членстве Украины в политическом объединении с 1 января 2030 года.

Ранее Орбан ответил, можно ли обойти вето Венгрии в вопросе вступления Украины в ЕС.

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