Президент Литвы захотел видеть Украину в Евросоюзе с 2030 года

Президент Литвы Науседа предложил сделать целью членство Украины в ЕС с 2030 года

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюз должен поставить амбициозную цель о членстве Украины в политическом объединении с 1 января 2030 года. Его слова приводит УНИАН.

«Я думаю, что продуктивно установить амбициозную политическую цель. Например, чтобы видеть Украину членом в Европейском союзе с 1 января 2030 года. Это сложно, но, в то же время, это мотивирует», — заявил Науседа.

Он выразил надежду, что Евросоюз сможет «ускорить усилия», чтобы избежать любых недоразумений.

В феврале глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен допустила вступление Украины в Евросоюз до 2030 года. Глава ЕК сочла соответствующую идею президента Литвы Гитанаса Науседы «очень благородной инициативой, поскольку она свидетельствует о большой политической воле и удивительной поддержке». В то же время фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления в ЕС всегда учитывает достижения и заслуги.

Ранее Орбан ответил, можно ли обойти вето Венгрии в вопросе вступления Украины в ЕС.