Иностранные спецслужбы в борьбе с РФ применяют тактику «автономного террора», при которой используют искусственный интеллект, дистанционно готовят теракты и вербуют их исполнителей. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.

По его словам, в условиях противостояния с западными странами продолжаются попытки иностранных спецслужб по инфильтрации на территорию страны граждан, который связаны с террористическими и экстремистскими организациями, националистическими объединениями. Помимо этого, на территорию России отправляют агнетов, которые пропагандируют антироссийские взгляды.

Замсекретарь СБ добавил, что для этих целей представители западных спецслужб используют самые новейшие технологии информационно-психологического воздействия и социальные сети и мессенджеры.

До этого сенатор Наталья Никонорова заявила, что от украинских властей можно ожидать любых провокаций, включая использование так называемой «грязной бомбы», содержащей радиоактивные отходы.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее говорил, что в Европе не осталось ничего святого, ее уделом стали фрик-шоу наподобие Олимпиады в Париже.

Ранее Нарышкин высказался о провокациях Запада на ПМЭФ-2025.