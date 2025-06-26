На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде допустили провокации от Киева с радиологическим оружием

Сенатор Никонорова: Киев может пойти на применение «грязной бомбы»
close
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Сенатор Наталья Никонорова в беседе с ТАСС заявила, что от украинских властей можно ожидать любых провокаций, включая использование так называемой «грязной бомбы», содержащей радиоактивные отходы.

Она подчеркнула, что подобный шаг повлечет за собой серьезные последствия, и выразила надежду, что в Киеве это осознают. По ее мнению, украинское руководство все чаще прибегает к действиям, которые можно назвать террористическими, так как это проще и дешевле, чем полноценная оборона.

Сенатор отметила, что Россия готова к любому сценарию и сможет оперативно ответить на любую угрозу.

Президент Владимир Путин также предупреждал, что в случае применения «грязной бомбы» ответ будет жестким и может иметь катастрофические последствия как для киевского режима, так и для всей Украины.

Путин добавил, что в настоящее время у России нет подтверждений планов Украины по применению «грязной бомбы». Однако, по словам российского лидера, страна исходит из того, что подобная идея может появиться «в чьем-то больном воображении».

Ранее в Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами