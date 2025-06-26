В Совфеде допустили провокации от Киева с радиологическим оружием

Сенатор Наталья Никонорова в беседе с ТАСС заявила, что от украинских властей можно ожидать любых провокаций, включая использование так называемой «грязной бомбы», содержащей радиоактивные отходы.

Она подчеркнула, что подобный шаг повлечет за собой серьезные последствия, и выразила надежду, что в Киеве это осознают. По ее мнению, украинское руководство все чаще прибегает к действиям, которые можно назвать террористическими, так как это проще и дешевле, чем полноценная оборона.

Сенатор отметила, что Россия готова к любому сценарию и сможет оперативно ответить на любую угрозу.

Что такое «грязная бомба»? Это не ядерная бомба, а обычное взрывное устройство, к которому добавляют радиоактивные материалы.



Когда подобный боеприпас взрывается, он не вызывает ядерный взрыв, как атомная бомба, но распыляет радиоактивные вещества на большую территорию, загрязняя воздух, почву и воду.

Президент Владимир Путин также предупреждал, что в случае применения «грязной бомбы» ответ будет жестким и может иметь катастрофические последствия как для киевского режима, так и для всей Украины.

Путин добавил, что в настоящее время у России нет подтверждений планов Украины по применению «грязной бомбы». Однако, по словам российского лидера, страна исходит из того, что подобная идея может появиться «в чьем-то больном воображении».

Ранее в Минобороны заявили об упоминании «грязной бомбы» в методичках СБУ.