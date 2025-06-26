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Совбез предупредил о нависшей над миром угрозе от поддержки Западом террора Киева

Замсекретаря Совбеза Коков: Киев может использовать беспилотники для терактов
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Shutterstock

Активная поддержка Западом государственного террора Киева представляет особую угрозу глобального масштаба. Об этом заявил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

«Особую угрозу глобального характера представляет продолжающаяся активная поддержка развязанного киевским режимом государственного террора», — подчеркнул собеседник издания.

Коков добавил, что в результате необоснованных амбиций и политической безответственности на сегодняшний день, как никогда, над миром нависла реальная угроза, она приблизила его к опасной черте самого существования человечества.

Говоря о терроре, заместитель секретаря Совбеза РФ привел статистику. По его словам, в последние полтора года интенсивность террористических атак на приграничные территории России многократно возросла. Только в прошлом году было зафиксировано порядка 645 терактов, тогда как за пять месяцев 2025 года — уже 481, указал Коков.

В качестве способов проведения террора Киев использует беспилотники, рассказал Коков. Кроме того, часть атак совершается с помощью обстрелов и нападений диверсионно-террористических групп.

До этого министр обороны России Евгений Белоусов заявил, что затягивание военных действий путем поставок Украине вооружений чревато для Европы дестабилизацией обстановки. В ходе заседания министров обороны стран — участниц ШОС глава российского оборонного ведомства отметил, что Киев делает ставку на террористические акты, осознавая неотвратимость поражения. Белоусов подчеркнул, что при поддержке спонсоров из Европы Украина взрывает на российской территории гражданскую инфраструктуру.

Ранее Мерц рассказал, что у Европы закончились ресурсы помощи для Украины.

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