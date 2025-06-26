В Совбезе РФ прокомментировали атаки ВСУ на российские аэродромы

Заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) России Юрий Коков в интервью «Российской газете» прокомментировал украинские атаки на аэродромы в различных российских регионах.

По его словам, вооружение Украины средствами поражения, оказание технической поддержки в разведке и целенаведении привели к появлению возможности массового применения беспилотных и ракетных систем дальнего действия.

«Подтверждением этому стали недавние массированные атаки на наши аэродромы в различных регионах страны», — заявил он.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее на Украине заявили, что Россия может готовить свой аналог операции «Паутина».