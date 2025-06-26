На Украине заявили, что Россия может готовить свой аналог операции «Паутина»

Россия может готовить против Украины операцию, похожую на «Паутину», в ходе которой БПЛА ВСУ нанесли удары по аэродромам стратегической авиации. Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак, чьи слова приводит УНИАН.

«Мы должны понимать, что рано или поздно, РФ использует против нас такой же самый метод, как Украина использовала против большого количества самолетов стратегической авиации. Имею в виду операцию «Паутина». Нет прав собственности, патентного права на эту операцию. То есть россияне нечто подобное могут совершить против Украины», — заявил Ступак.

По его словам, Киев должен «иметь антидот против такой истории».

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее в Госдуме заявили, что СВО могла закончиться в мае.