В Госдуме согласились с Хаменеи, что Иран победил Израиль

Иран действительно одержал победу над Израилем, ведь он остался с ядерной программой. Так депутат Госдумы Вячеслав Никонов в беседе «Газетой.Ru» отреагировал на заявление Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе Исламской Республики в 12-дневном конфликте.

«Конечно, для Ирана это победа. Он не сломлен и с ядерной программой», — сказал Никонов.

В свою очередь его коллега Шамсаил Саралиев считает, что заявления о победе обеих сторон не приведут Иран и Израиль к миру.

«Вместо риторики стран, вовлеченных в конфликт, о полном разгроме врага, нужно сесть за стол переговоров, понять друг друга, найти компромисс и в результате прийти к миру и согласию», — заявил «Газете.Ru» Саралиев.

26 июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на своей странице в социальной сети X, что Исламская Республика одержала победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта. Он также заявил, что Соединенные Штаты не достигли своих целей ударами по ядерным объектам Ирана — Тегеран «ударил США по щеке» в ответ.

По словам Хаменеи, Вашингтон оказался втянут в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку США поняли, что Израиль обречен на поражение.

Ранее депутат Белик заявил, что если ответ на агрессию Израиля – это победа, то Иран имеет право так считать.