В Госдуме заявили, что в войне Израиля и Ирана нет победителей

Депутат Белик: если ответ на агрессию Израиля – победа, то Иран имеет право так считать

И Иран, и Израиль понесли потери, поэтому однозначно победителем нельзя назвать ни одну из сторон, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Дмитрий Белик. Так он прокомментировал заявление Верховного лидера Ирана Али Хаменеи о победе республики «над сионистским режимом» и «ударе США по щеке».

«В данном конфликте Иран показал себя как государство, способное дать адекватный по силе ответ на атаки в свой адрес. Не исключено, что этот отпор стал неожиданностью как для Израиля, так и для США. Ирану удалось продемонстрировать, что оборона Израиля в небе не является непробиваемой и что Ирану есть чем ответить на агрессию. Обе стороны пришли к перемирию, в течение этих 12 дней, нанеся друг другу удары и понеся потери, поэтому однозначно победителем нельзя назвать ни одну из сторон. В то же время стоит понимать, что именно и Иран, и Израиль считают победой для самих себя. Если сохранение правящего режима Ирана и возможность дать достойный ответ на израильскую агрессию – это победа, то Иран имеет право так считать», — сказал Белик.

26 июня Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал на своей странице в социальной сети X, что республика одержала победу над Израилем по итогам 12-дневного конфликта. Он также заявил, что Соединенные Штаты не достигли своих целей ударами по ядерным объектам Ирана — Тегеран «ударил США по щеке» в ответ.

По словам Хаменеи, США оказались втянуты в конфликт на Ближнем Востоке, поскольку Вашингтон понял, что Израиль обречен на поражение.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. На следующий день иранская армия выпустила шесть ракет в сторону Катара и еще одну — по территории Ирака, где находятся военные базы США.

24 июня Трамп объявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее сообщалось, что заявление Трампа о прекращении огня Ираном и Израилем застало врасплох его администрацию.