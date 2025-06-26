Военный эксперт назвал два условия обвала фронта ВСУ

Обвал фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможен в том случае, если будет подавлена опасность от украинских беспилотников и преодолена линия обороны в Донбассе. Об этом рассказал в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России» капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он отметил, что ВСУ компенсируют нехватку военнослужащих большим количеством легких беспилотных летательных аппаратов. Часто происходит потеря техники из-за дронов.

Дандыкин добавил, что взятие под контроль российскими войсками населенных пунктов Константиновка и Красноармейск в Донбассе позволит перерезать коммуникацию в рядах ВСУ. Тогда обвал фронта может произойти. Пока продвижение небольшое, агломерация Донбасса — одна из самых мощнейших в Европе, рассказал эксперт.

Накануне Минобороны ВС РФ сообщало, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Дылеевка.

Ранее депутат заявил, что ВСУ стягивают под Сумы новобранцев.