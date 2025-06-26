Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала во время брифинга о действиях РФ по вывозу соотечественников во время обострения ситуации вокруг Ирана.

По ее словам, Россия с момента обострения вокруг Ирана организовала выезд более тысячи россиян из опасных районов на Ближнем Востоке.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин ранее сообщил, что конфликт между Израилем и Ираном повлиял на возможности отдыха россиян в других странах. По его словам, на фоне него в России снизился спрос на Объединенные Арабские Эмираты. Это привело к снижению числа предложений, а также росту цен на путешествия. Кроме того, у россиян стало меньше возможностей бюджетно отдохнуть на Мальдивах с пересадкой в Эмиратах, отметил турэксперт.

Ранее сообщалось, что в России ожидают задержек поставок фруктов из Ирана.