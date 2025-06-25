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В России ожидают задержек поставок фруктов из Ирана

SHOT: фрукты из Ирана подорожали на 25% из-за политической ситуации в стране
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Shutterstock

Фрукты из Ирана подорожали на 25% из-за политической ситуации в стране, в России ожидаются задержки поставок. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Как рассказали поставщики иранских фруктов, нестабильная политическая ситуация на Ближнем Востоке сильно сказалась на поставках.

«Первый ощутимый денежный удар пришелся на логистику: стоимость фуры для перевоза фруктов увеличилась практически на 200 тысяч рублей», — говорится в публикации.

По информации SHOT ПРОВЕРКА, до этого одна фура обходилась в 300 тысяч рублей, тогда как после израильско-иранского конфликта сумма может доходить до 500. Причина — нехватка водителей, которые массово отказываются от перевозок из-за угрозы прилетов ракет, указал источник.

Ситуация на Ближнем Востоке затронула и цены на фрукты, продавцы отмечают, что сильнее всего подорожали вишня и черешня — на 25%. Кроме того, в цене прибавили салат «айсберг», сельдерей и абрикосы — на 15%.

До этого кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Казанцева заявила, что с июля в России ожидается снижение цен на ряд продуктов, что связано с началом сбора урожая и увеличением предложения на рынке. По ее словам, на прилавках появится больше свежих местных овощей и фруктов, а высокая конкуренция между производителями и избыток продукции приведут к снижению цен.

Ранее в РСТ ответили, как конфликт Израиля и Ирана отразится на отдыхе россиян.

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