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В Токио после сравнения Трампом ударов по Ирану с Хиросимой и Нагасаки обратились к миру

В Японии ответили Трампу, сравнившему удары по Ирану с атомными бомбардировками
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Shuji Kajiyama/AP

Генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

По мнению японского политика, высказываться на такие темы должны эксперты, но заявление Трампа в Токио услышали. Хаяси подчеркнул, что власти страны придерживаются точки зрения, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Он призвал международное сообщество активнее работать для достижения мира без ядерного оружия и не допустить повторения трагедии.

Накануне Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который «положил конец» Второй мировой войне. Глава государства утверждает, что иранская ядерная программа отброшена «на десятилетия» назад. При этом он не исключил новых ударов по Исламской Республике, если Тегеран продолжит обогащать уран. В Иране признали, что ядерные объекты были серьезно повреждены, однако западные СМИ сомневаются, что удары США правда были столь успешными.

Ранее Трамп предложил Хегсету должность «министра войны».

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