На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: лидеры ЕС вынуждены были унижаться перед Трампом

Политолог Ткаченко: лидеры ЕС боялись, что Трамп досрочно покинет саммит НАТО
close
Brian Snyder/Reuters

Европейские лидеры вынуждены были унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку боялись, что он досрочно покинет саммит НАТО, как и недавний саммит G7. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Станислав Ткаченко. Однако, как считает эксперт, такое поведение Брюсселя — признак его слабости.

Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны Североатлантического договора согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, напомнил Ткаченко.

«Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», — предположил аналитик.

Тем не менее, президент США заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи, добавил он.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, лидерам стран Европы пришлось унижаться перед Трампом в ходе саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса.

Ранее глава Пентагона назвал число стран НАТО, пообещавших увеличить расходы на оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами