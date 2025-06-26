Политолог: лидеры ЕС вынуждены были унижаться перед Трампом

Европейские лидеры вынуждены были унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, поскольку боялись, что он досрочно покинет саммит НАТО, как и недавний саммит G7. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Станислав Ткаченко. Однако, как считает эксперт, такое поведение Брюсселя — признак его слабости.

Кроме того, желая угодить главе Белого дома, страны Североатлантического договора согласились увеличить оборонные расходы до 5% ВВП, напомнил Ткаченко.

«Это вынужденное решение. Членам блока такое обязательство не по карману. Скорее всего, оно не будет выполнено», — предположил аналитик.

Тем не менее, президент США заявил о приверженности пятой статье альянса, что стало для Европы единственным положительным итогом встречи, добавил он.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Как сообщает американское агентство Bloomberg, лидерам стран Европы пришлось унижаться перед Трампом в ходе саммита НАТО, чтобы избежать угроз вывести США из состава альянса.

Ранее глава Пентагона назвал число стран НАТО, пообещавших увеличить расходы на оборону.