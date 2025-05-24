Порошенко подал в суд на секретаря СНБО Украины из-за изменения указа о санкциях

Бывший президент Украины Петр Порошенко подал иск к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александру Литвиненко. Об этом в Telegram сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на адвоката Станислава Кунянского.

«Порошенко подал в суд на Литвиненко», — говорится в публикации.

Иск связан с внесением изменений в указ президента Владимира Зеленского о санкциях против Порошенко. По словам Кунянского, Литвиненко исправил ошибку в идентификационном коде экс-президента без одобрения СНБО. Адвокат также заявил, что секретарь превысил полномочия, действуя единолично.

В апреле супруга Порошенко Марина обратилась в суд с иском о разделе совместного имущества. Точный перечень активов, которые подлежат разделу, не раскрывается.

На фоне судебного разбирательства действуют бессрочные санкции, введенные Зеленским в феврале 2025 года. Под ограничения попали Петр Порошенко, украинские олигархи Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), Константин Жеваго, бизнесмен Геннадий Боголюбов, а также экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Ранее на Украине признали Порошенко лицом с подмоченной репутацией.