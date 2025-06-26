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Президент Литвы о конце конфликта на Украине: «Я не вижу света в конце тоннеля»

Президент Литвы Науседа о конфликте на Украине: не вижу света в конце туннеля
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Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа, говоря о перспективах окончания украинского конфликта, заявил, что «не видит света в конце туннеля». Слова главы государства приводит издание УНИАН.

«Я не вижу света в конце тоннеля», — отметил он.

Науседа добавил, что Западу необходимо ввести очередной, 18-й, пакет санкций против России, так как Москва якобы «не демонстрирует желания» продвигаться в вопросе мирных переговоров с Украиной.

До этого американская газета The Washington Post писала, что несмотря на усилия США по продвижению мирных инициатив, конфликт может «затянуться на годы и погубить находящуюся в упадке экономику».

По оценке издания, экономика Украины уже «балансирует на грани».

Ранее стало известно о проблемах стран НАТО при повышении трат на оборону.

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