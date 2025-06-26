Украинский конфликт может затянуться «на годы», при этом экономика Украины уже «балансирует на грани». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Экономика Украины балансирует на грани. Избрание Дональда Трампа президентом породило большие ожидания, что в этом году будет как минимум прекращение огня, но конфликт, похоже, только обострится», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что на саммите НАТО в Гааге, который прошел 24-25 июня, Трамп выразил «определенное недоумение» по поводу того, что конфликт между Украиной и Россией все еще продолжается.

Как пишет WP, реальность такова, что, несмотря на усилия США, конфликт может «затянуться на годы и погубить находящуюся в упадке экономику».

До этого швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung писала, что отсутствие новых пакетов помощи Украине от США с января 2025 года стало катастрофой для республики.

Neue Zurcher Zeitung отметила, что хоть Европа и удвоила финансовую помощь Украине, она даже коллективно не сможет компенсировать объемы помощи со стороны Вашингтона.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы НАТО увеличить траты на оборону.