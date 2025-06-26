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Стало известно о проблемах стран НАТО при повышении трат на оборону

FT: увеличение расходов на оборону проблематично для стран НАТО
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Global Look Press

Увеличение расходов на оборону до 5% от ВВП проблематично для стран НАТО. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на европейского дипломата.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в официальном письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит предложение повысить траты на оборону до 5% ВВП к 2032 году. При этом премьер предложил оставить в итоговой декларации саммита НАТО в Гааге целевой показатель 5% в качестве добровольного ориентира для стран, которые готовы или вынуждены его достичь.

Европейский дипломат заявил FT, что предложение Санчеса было эгоистичным и дерзким, поскольку у всех стран-членов НАТО имеются проблемы с расходами, однако премьер «попытался сделать так, чтобы все крутилось вокруг него одного».

При этом в итоговом заявлении по итогам саммита НАТО в Гааге говорится, что лидеры стран-членов организации согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

Ранее в Испании ответили на угрозу Трампа из-за нежелания Мадрида увеличить военные траты.

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