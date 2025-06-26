Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Лаврова, Фомвихан имеет богатый дипломатический опыт, который имеет большое значение для развития отношений двух стран.

«Как выпускник нашего общего вуза (МГИМО. — «Газета.Ru») вы прекрасно знаете историю, культуру, язык нашей страны. И не сомневаюсь, что обеспечите преемственность дальнейшего поступательного развития наших отношений стратегического партнерства», — подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров уточнил, что представители РФ и Лаоса обсудят ситуацию в регионе, международную политику, сотрудничество на Евразийском континенте и в рамках АСЕАН.

До этого министр иностранных дел рассказал, что Россия передала Ирану, Израилю и США предложения по урегулированию ситуации вокруг Исламской Республики. По его словам, эскалация на Ближнем Востоке вызывает «самую глубокую тревогу», она чревата дальнейшим подрывом безопасности как в регионе, так и во всем мире.

Ранее Лавров заподозрил Финляндию в подготовке мероприятий против России.