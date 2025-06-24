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Лавров заподозрил Финляндию в подготовке мероприятий против России

Лавров: Финляндия к юбилею Хельсинкского акта готовит «междусобойчики»
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Kaan Soyturk/Reuters

Финляндия в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) готовит на август 2025 года «междусобойчики». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на «Примаковских чтениях» в Москве, передает РИА Новости.

По словам дипломата, такие мероприятия Финляндия готовит по случаю 50-летия Хельсинкского заключительного акта.

Лавров обвинил руководителей секретариата ОБСЕ и председателей организации из числа стран НАТО и Европейского союза в нарушении принципа консенсуса.

«По нашей информации, готовятся какие-то келейные мероприятия, отдельные междусобойчики», — сказал глава МИД РФ.

При этом он добавил, что каких-либо дискуссий о том, куда членов ОБСЕ «завела» политика Запада, не предполагается. Министр предположил, что по итогам мероприятия Финляндия попросту подготовит итоговый документ и будет «на весь мир громогласно праздновать юбилей».

До этого сообщалось, что президент Финляндии Александр Стубб на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости проведения предварительных переговоров для перевооружения Украины и «оказания давления» на Россию.

Ранее финские силовики поймали на границе мужчину, который съездил в Россию и вернулся.

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