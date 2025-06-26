В Казахстане будут наказывать за сталкинг и принуждение к браку

В Казахстане вводят уголовное наказание за сталкинг и принуждение к браку

Сенат парламента Казахстана принял поправки в Уголовный кодекс республики, которые вводят уголовное наказание за принуждение к браку и преследование кого-либо (сталкинг). Об этом сообщает РИА Новости.

Принуждение к вступлению в брак под угрозой применения насилия и шантажа будет влечь за собой наказание в виде штрафа, ограничения или лишения свободы сроком до семи лет. За сталкинг грозит штраф или арест сроком до 50 суток или до 200 часов общественных работ. Также закон ужесточает ответственность для участников схем онлайн-мошенничества.

Кроме того, в четверг, 26 июня, сенат парламента Казахстана одобрил закон, который вводит обязательство для мигрантов регистрироваться по месту жительства в стране в случае, если они собираются оставаться в ней более чем на 30 дней. Поправки вносятся в нормативный документ о миграции населения.

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