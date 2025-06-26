В Казахстане приняли закон об обязательной регистрации мигрантов

Сенат парламента Казахстана одобрил закон, который вводит обязательство для мигрантов регистрироваться по месту жительства в стране в случае, если они собираются оставаться в ней более чем на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в нормативный документ о миграции населения. Отмечается, что иммигранты, въезжающие в Казахстан на срок более, чем 30 календарных дней, «обязаны произвести регистрацию в органах внутренних дел Республики Казахстан не позднее тридцатого календарного дня после пересечения государственной границы». Исключение сделано для граждан стран, с которыми у республики есть ратифицированные международные договоры.

При изменении места проживания мигрант обязан в течение пяти рабочих дней перерегистрироваться.

12 июня начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдунгаров заявил, что Казахстан будет изучать российский опыт по введению цифрового профиля для мигрантов.

Ранее в Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа.