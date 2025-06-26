На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане приняли закон об обязательной регистрации мигрантов

В Казахстане мигрантов обязали регистрироваться по месту жительства
close
Pavel Mikheyev/Reuters

Сенат парламента Казахстана одобрил закон, который вводит обязательство для мигрантов регистрироваться по месту жительства в стране в случае, если они собираются оставаться в ней более чем на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Поправки вносятся в нормативный документ о миграции населения. Отмечается, что иммигранты, въезжающие в Казахстан на срок более, чем 30 календарных дней, «обязаны произвести регистрацию в органах внутренних дел Республики Казахстан не позднее тридцатого календарного дня после пересечения государственной границы». Исключение сделано для граждан стран, с которыми у республики есть ратифицированные международные договоры.

При изменении места проживания мигрант обязан в течение пяти рабочих дней перерегистрироваться.

12 июня начальник управления внешней миграции комитета миграционной службы МВД Казахстана Аскар Алдунгаров заявил, что Казахстан будет изучать российский опыт по введению цифрового профиля для мигрантов.

Ранее в Госдуме заявили, что стена на границе России и Казахстана будет дороже стены Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами