Конфликт на Украине мог бы завершиться в этом году, но Европа всячески мешает урегулированию. С таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Я, конечно, планировал, что до конца года он будет решен. Я планировал, что, в принципе, определенные договоренности по меморандумам будут выработаны уже в мае, но, к сожалению, видите, как получилось», — заявил Чепа.

По его словам, существуют силы, которые саботируют возможное соглашение между Россией и Украиной. Речь идет о европейских странах, которые не желают мира между Москвой и Киевом, уточнил депутат.

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом призвала его проявить решимость в отношении конфликта на Украине, как это произошло в противостоянии Израиля с Ираном.

Ранее Рубио раскрыл, как должен закончиться конфликт на Украине.