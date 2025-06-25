Рубио раскрыл, как должен закончиться конфликт на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио на прошедшем совете Украина – НАТО вновь указал на позицию администрации Дональда Трампа о том, что конфликт Москвы и Киева не может быть решен военным путем. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По словам госсекретаря США, президент Трамп неоднократно давал понять, что конфликт между Россией и Украиной должен прекратиться.

Рубио заявил, что во время мероприятия «еще раз подчеркнул, что военного решения нет, есть только дипломатическое».

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о стремлении достичь договоренностей с Россией через заключение сделки. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами на борту самолета, направляющегося на саммит НАТО в Нидерланды.

Недавно Трамп также заявлял, что на переговорах РФ и Украины наблюдается небольшой прогресс. Однако подробностей приводить он не стал.

Ранее глава МИД Финляндии захотела «подтолкнуть» Путина к прекращению огня.