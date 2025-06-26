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Глава Минобороны заявил об успехах наступления ВС РФ в зоне СВО

Белоусов: ВС РФ продолжают успешно наступать в зоне СВО
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия успешно продвигается в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов во время заседания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), проходившего в Циндао.

По словам Белоусова, наступательные действия Вооруженных сил РФ продолжаются и показывают положительные результаты.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что обвал фронта ВСУ возможен в двух случаях: если будет подавлена опасность от многочисленных украинских беспилотников и преодолена многолетняя линия обороны ВСУ в Донбассе.

Дандыкин добавил, что взятие под контроль российскими войсками населенных пунктов Константиновка и Красноармейск в Донбассе позволит перерезать коммуникацию в рядах ВСУ. Тогда обвал фронта может произойти. Пока продвижение небольшое, агломерация Донбасса — одна из самых мощнейших в Европе, рассказал эксперт.

Ранее в Британии предупредили Украину о возможной катастрофе.

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