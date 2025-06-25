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Белоусов оценил уровень взаимоотношений России и Китая

Белоусов: отношения РФ и Китая сохраняют восходящую динамику развития

Взаимоотношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне и сохраняют восходящую динамику развития. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов в ходе переговоров с китайским коллегой Дун Цзюнем в Циндао, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По его словам, ключевым вопросом в укреплении стратегических связей являются доверительные контакты лидеров двух стран, которые настроены на реализацию достигнутых договоренностей.

«Рассчитываем на тесное и плодотворное взаимодействие с китайскими товарищами, в том числе на площадке Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Белоусов.

Он добавил, что сегодняшние переговоры являются показателем дальнейшего укрепления сотрудничества РФ и Китая в оборонной сфере. В ходе выступления министр обороны РФ поблагодарил своего коллегу за участие в китайской стороны в Параде Победы в Москве.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай в 2025 году планируют провести совместные военные учения. Он подчеркнул, что Москва и Пекин регулярно проводят учения и планируют провести их в этом году.

Ранее в Пентагоне обеспокоились потерей преимущества перед Китаем на море.

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