На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Reuters стало известно об африканских амбициях украинских властей

Reuters: Украина намерена побороться с Россией за влияние в Африке
close
IMAGO/Joerg Boethling/Global Look Press

Украина пытается бороться с Россией за влияние в странах Африки. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, сообщает Reuters.

По словам специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, Киев хочет убедить африканские государства в том, что его борьба с Россией имеет исторические параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия колониализма европейских держав.

Основные усилия Украины в противостоянии с Москвой в Африке заключаются в долгосрочных поставках продовольствия. Этим в Киеве рассчитывают увеличить свою популярность среди местных жителей. Кроме того, украинские власти оказывают помощь беженцам. Украина также выразила намерение проводить обучение и подготовку африканских военных.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами