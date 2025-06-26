Reuters: Украина намерена побороться с Россией за влияние в Африке

Украина пытается бороться с Россией за влияние в странах Африки. Об этом, ссылаясь на высокопоставленных украинских чиновников, сообщает Reuters.

По словам специального представителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, Киев хочет убедить африканские государства в том, что его борьба с Россией имеет исторические параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия колониализма европейских держав.

Основные усилия Украины в противостоянии с Москвой в Африке заключаются в долгосрочных поставках продовольствия. Этим в Киеве рассчитывают увеличить свою популярность среди местных жителей. Кроме того, украинские власти оказывают помощь беженцам. Украина также выразила намерение проводить обучение и подготовку африканских военных.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина, проигрывая в конфликте с Россией, решила открыть второй фронт в Африке.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет бороться с действиями Украины в Африке.