Полученные на саммите НАТО в Нидерландах заявления о поддержке Киева не смогут улучшить сложное положение Украины и ее президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

В статье говорится, что несмотря на обычные заявления о поддержке, облегчения для находящихся в тяжелой ситуации Зеленского и Украины не предвидится.

Газета отмечает, что в итоговом коммюнике отсутствует осуждение украинского конфликта, что свидетельствует об изменении позиции стран Североатлантического альянса. В такой ситуации Киеву не стоит ждать вступления в ряды НАТО.

25 июня немецкая газета Bild написала, что саммит НАТО в Гааге был неудачным для Украины и Зеленского, на мероприятии не было выделено отдельного заседания по украинскому конфликту.

Саммит НАТО прошел 24–25 июня в Гааге. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи является побудить страны, входящие в НАТО, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее Трамп назвал виновного в задержке урегулирования конфликта на Украине.