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Парламент Киргизии одобрил пакет законов о государственном языке

В Киргизии приняли законопроект об ограничении объема вещания на русском языке
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РИА Новости

Законопроект, который ограничивает телевещание на русском языке, одобрили в парламенте Киргизии. Об этом сообщает 24.kg.

В публикации отмечается, что парламент республики принял поправки к закону «О телевидении и радиовещании» во втором и третьем чтениях. Проект предполагает, что объем вещания на киргизском языке должен составлять не менее 60%.

Также парламентарии одобрили ряд других законов о языке. Например, чиновники, судьи, прокуроры и представители правоохранительных органов обязаны владеть киргизским языком.

В мае спикер республиканского парламента Нурланбек Тургунбек уулу заявил, что все жители Киргизии обязаны владеть киргизским языком, являющимся в стране единственным государственным. Он подчеркнул, что государственный язык сейчас находится в плачевном состоянии.

Тургунбек уулу добавил, что парламентарии должны поддержать соответствующий законопроект. По его словам, сегодня во многих странах требуют знания государственного языка с детского сада.

Ранее в Киргизии предложили обучать младшеклассников только на госязыке.

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