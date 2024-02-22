В Киргизии предложили обучать младшеклассников только на госязыке

В Киргизии предложили обучать младшеклассников только на государственном языке по опыту Казахстана. С таким заявлением на заседании парламента выступил спикер палаты (Жогорку Кенеша) Нурланбек Шакиев.

Парламентарий считает, что необходимо обучать начальные классы в школе только на кыргызском языке.

«После принятия нами конституционного закона отношение к госязыку должно полностью измениться. Надо прекратить поэтапность. Надо признать, что из-за поэтапности за 35 лет государственный язык не развивался. Вот возьмем соседний Казахстан, там с 1 по 4 классах уроки проводятся только на казахском языке. Других языков нет. Мы должны пойти на такие меры. Если мы хотим развиваться государственный язык... Язык формируется в детском саду, в начальной школе. А дальше будут всякие отговорки», — заявил Шакиев.

В 2023 году все абитуриенты в Киргизии, сдающие общереспубликанское тестирование, должны будут подтвердить уровень знания госязыка. Это обязательное требование и должно быть исполнено независимо от того, на каком языке сдает абитуриент другие экзамены. Отмечается, что результаты основного и предметного тестов не будут выдаваться без сдачи теста по госязыку.

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