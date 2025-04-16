Президента Италии госпитализировали

Президент Италии Серджо Маттарелла лег в больницу для проведения плановой операции по установке кардиостимулятора. Об этом сообщила газета La Stampa со ссылкой на источники.

Накануне Маттарелла был доставлен в римскую больницу Santo Spirito в отделение кардиологии. Уточняется, что президенту Италии потребовалась установка кардиостимулятора. Речь идет о запланированной процедуре, говорится в сообщении.

Маттарелле 83 года. Он стал стал президентом Италии в 2015 году и был переизбран в 2022 году.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Уточняется, что Франциск ограничился приветствием и благословением.

В середине февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил несколько проповедей.

Ранее сообщалось, что папа Римский поблагодарил россиян за подарок и молитвы.