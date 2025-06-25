Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400

Эрдоган: российские ЗРК С-400 не обсуждались на встрече с Трампом, вопрос закрыт

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на переговорах с американским коллегой Дональдом Трампом не обсуждал вопрос наличия у Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Его словам передает РИА Новости.

«Мы не обсуждали С-400 на встрече с Трампом. Этого вопроса нет в нашей повестке дня. Этот вопрос закрыт», — заявил он.

По словам турецкого лидера, в ходе встречи обсуждались истребители F-35. Эрдоган отметил, что заплатил $1 млрд 300 млн за покупку авиации. Он подчеркнул, что у Трампа хорошие намерения относительно покупки турецкой стороной истребителей.

Эрдоган добавил, что продолжает сотрудничество с Великобританией и Германией по истребителю Eurofighter.

До этого издание Handelsblatt писало, что власти Германии блокируют поставки около 30 истребителей Eurofighter в Турцию. По данным газеты, основной причиной того, почему Берлин дает разрешение на поставки, стало задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

В правительстве ФРГ считают это «ударом по турецкой демократии» и полагают, что необходимо «остановить сделки в области вооружений» с Турцией.

Ранее США смягчили санкции в отношении Турции.