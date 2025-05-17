США смягчили санкции в отношении Турции

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила санкции, введенные против Турции после покупки ею российских комплексов С-400. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

Эрдоган заявил о встрече с Трампом и новым послом США в Турции Томом Барраком, с которыми он и обсудил смягчение санкций по закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Никаких ограничений и препятствий для сотрудничества в оборонной промышленности между нами, двумя крупнейшими членами НАТО, не может быть», — сказал турецкий лидер.

До этого глава военного ведомства Турции Яшар Гюлер США больше не возражают против использования Анкарой приобретенных у России в 2017 году полковых комплектов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».

В свое время контракт по закупке Анкарой ЗРС С-400 привел к исключению Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35.

Ранее Лавров объяснил, в каком случае Турция сможет продать С-400 ради самолетов F-35.