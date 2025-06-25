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Генсек НАТО призвал страны альянса не быть наивными по отношению к России

Генсек НАТО Рютте: странам альянса нельзя быть наивными по отношению к России
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Mikko Stig/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны альянса не быть наивным по отношению к России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге, пишет РБК.

«Давайте не будем наивными по отношению к России... По данным из открытых источников и от многих высокопоставленных военных лидеров в Европе, они наращивают вооруженные силы такими темпами, что смогут быть готовы через три, пять или семь лет к нападению», — сказал он.

По словам Рютте, страны НАТО должны иметь возможность защититься от угрозы со стороны РФ, поэтому на саммите было принято решение об увеличении расходов на оборону.

Также на пресс-конференции генсек также подчеркнул, что повышение военных расходов стран — членов НАТО до 5% ВВП является лишь началом, поскольку в будущем блок начнет быстро расширять военную промышленность.

Помимо этого, Рютте заявил, что НАТО до конца года панирует поставить Украине вооружений более чем на €50 млрд. В программу поддержки Украины по-прежнему будут входить не только поставки оружия и техники, но и подготовка украинских военнослужащих, добавил он.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НАТО выгодна война с Россией.

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