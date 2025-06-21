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Трамп подтвердил, что недоволен действиями главы ФРС Пауэлла

Трамп заявил, что хочет добиться увольнения главы ФРС Пауэлла
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Carlos Barria/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет добиться увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Может быть, мне придется передумать относительно его увольнения? Но все равно его срок скоро закончится», — написал Трамп.

Он неоднократно говорил о том, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказала Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

До этого Пауэлл заявил журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа. Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин. При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.

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