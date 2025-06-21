Трамп подтвердил, что недоволен действиями главы ФРС Пауэлла

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет добиться увольнения главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Может быть, мне придется передумать относительно его увольнения? Но все равно его срок скоро закончится», — написал Трамп.

Он неоднократно говорил о том, что хочет добиться увольнения Пауэлла на фоне отказала Федеральной резервной системы снижать базовую процентную ставку. Это действие, по мнению Трампа должно помочь экономить американскому бюджету до $1 трлн в год.

До этого Пауэлл заявил журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа. Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин. При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

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