США пригрозили Китаю пошлинами до 245%

Белый дом пригрозил пошлинами до 245% на импорт из Китая

США готовы ввести пошлины в размере 245% на импорт из Китая. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В Белом доме заявили, что большинство стран, в отношении которых США ввели пошлины, «уже вышли на переговоры» с целью урегулировать ситуацию и «заключить новые торговые сделки». Пекин на переговоры не пошел.

«В результате того, что Китай принял ответные меры, ему теперь грозят пошлины в размере до 245% на импорт в США», — говорится в заявлении.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а Китай довел пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Песков заявил, что Россия работает над минимизацией «экономического шторма» от пошлин США.